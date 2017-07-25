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Неизвестный пытался открыть стрельбу по сотрудникам полиции на юге Москвы

Происшествия

Полиция задержала нападавшего

Москва, 25 июля 2017, 03:18 — REGNUM  На юге Москвы задержан вооружённый мужчина, пытавшийся произвести выстрелы в сотрудников полиции. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

По информации агентства, в ночь на 25 июля в полицию поступило сообщение о выстрелах возле одного из домов в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное.

По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили на месте 37-летнего мужчину, который держал в руках предмет, похожий на пистолет.

Злоумышленник направил оружие на полицейских и несколько раз нажал на спусковой крючок, однако выстрелы произведены не были — как было установлено позднее, у мужчины закончились патроны в обойме.

Преступник был задержан и доставлен в отделение полиции. Помимо пистолета у него были изъяты три патрона и восемь гильз.

Мотивы злоумышленника в настоящее время выясняются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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