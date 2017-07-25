МВД возбудило дело по афере с авиабилетами жителей Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM На Камчатке против сотрудницы авиакассы в городе Вилючинск, которая продавала людям билеты, аннулировала их, а деньги брала себе, возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Как сообщили ИА REGNUM в МВД, 40-летняя женщина задержана и не отрицает своей причастности к преступлению.

По данным полиции, жертвами аферистки стали более 20 человек — это те, кто уже обратился в правоохранительные органы с заявлением. Причём следователи предполагают, что пострадавших может быть и больше — кто-то ещё не вернулся из отпуска, купив себе вместо аннулированных билетов другие, а кто-то ещё просто, возможно, не проверил свои проездные документы.

«По имеющейся информации, злоумышленница после продажи клиентам билетов аннулировала их, а возвращенную авиаперевозчиком стоимость присваивала. Сумма установленного на данный момент ущерба превышает полтора миллиона рублей», — сказали в МВД.

ИА REGNUM ранее сообщало, что история началась, когда одна из клиенток авикассы решила проверить свои билеты через сайт авиакомпании. Выяснилось, что они аннулированы. Она обратилась к продавцу и ей их заменили, но потом и эти документы оказались недействительными.

После того, как ситуацию озвучили в местных СМИ, другие клиенты начали проверять свои билеты. Выяснилось, что таких много. Кто-то и вовсе остался без обратных билетов из отпуска и вынужден сейчас искать деньги на обратный путь. В зависимости от отдыхающих членов семьи людям требуется от 70 до 250 тыс. рублей.