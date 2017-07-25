Перестрелка в Днепропетровске: два человека погибли, ещё четверо ранены

Днепропетровск, Украина, , 00:37 — REGNUM Два человека погиб и ещё четверо получили ранения в результате перестрелки в центре Днепропетровска. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на региональное управление Национальной полиции Украины.

Как отмечается, инцидент произошёл вечером 24 июля. Между двумя группами людей возник конфликт, который завершился стрельбой.

Один человек в результате полученных ранений погиб на месте, ещё один из пострадавших позднее скончался в больнице.

Предварительно установлено, что стрельба велась из автомата Калашников. Полиция в настоящее время ведёт розыск остальных участников конфликта, скрывшихся с места происшествия. В городе объявлен план «Перехват».

По данным полиции, никто из случайных прохожих в ходе перестрелки не пострадал.

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