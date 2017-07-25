«Безвиз» убил украинского математика на границе с Польшой

Киев, , 23:16 — REGNUM Украинский математик Юрий Зелинский трагически скончался на украинско-польско границе при попытке въехать на территорию Польши. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Зелинский направлялся на международную математическую встречу, которая должна пройти в Польше.

Однако польские пограничники по какой-то причине отказались пропустить Зелинского, несмотря на действие безвизового режима и наличие пригласительного письма, подписанного руководством Института математики Национальной академии наук Украины.

При этом не уточняется, был ли у Зелинского биометрический паспорт.

Из-за сильной жары и волнения 70-летнему математику стало плохо. С обеих сторон границы были вызваны медики, но прибыв на место они лишь констатировали смерть Зелинского.

По предварительным данным, смерть наступила от гипертонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС, для этой страны был введён туристический безвизовый режим со всеми странами шенгенской зоны.

Украинцам, которые намереваются совершить краткосрочную деловую или туристическую поездку в ЕС теперь не нужно приобретать визы. Однако им всё равно нужно иметь внушительный комплект документов, а также подтвердить свою платежеспособность для того, чтобы попасть в страны Евросоюза по «безвизу».