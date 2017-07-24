В одной из шахт Кузбасса произошел выброс угля и газа

Кемерово, , 22:51 — REGNUM На угольной шахте «Анжерская-Южная», которая расположена в Кемеровской области, произошёл выброс угля и газа. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Сообщается, что сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии поступил в оперативную службу МЧС в 23:40 (19:40 по московскому времени) 24 июля. На тот момент в забое находились около 80 горняков.

По данным МЧС, 78 рабочих смогли самостоятельно покинуть аварийную шахту. Информация ещё по одному горняку уточняется.

Также в МЧС уточнили, что обвала в шахте не произошло. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают два отделения горноспасателей, оперативные группы главка МЧС по Кемеровской области и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона. Всего от МЧС задействованы 24 спасателя.

Вместе с тем Следственное управление СК России по Кемеровской области начало проверку по факту данного инцидента. Следователи устанавливают информацию о горняках, находившихся в шахте в момент выброса. Также следователи собираются опросить шахтёров, уже поднявшихся на поверхность.

Про угольную шахту «Анжерская-Южная» известно, что её начали строить ещё в 1989 году, но после развала Советского Союза работы были остановлены.

В 2003 году собственник шахты — ОАО УК «Кузбассуголь» продал недостроенное предприятие акционерам липецкого металлургического завода «Свободный Сокол». Шахта была достроена и добыча угля в ней началась во втором полугодии 2004 года.