В Швейцарии мужчина с бензопилой атаковал клиентов страховой компании

Шаффхаузен, Швейцария, , 22:40 — REGNUM В Швейцарии мужчина с бензопилой атаковал посетителей филиала страховой компании CSS Assurance. Об этом сегодня, 24 июля, пишет газета Blick.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Шаффхаузен. По данным полиции, 51-летний Франк Врузис ворвался в отделение страховой компании CSS Assurance, клиентом которой он является, и с бензопилой напал на нескольких посетителей.

В результате нападения пять человек получили ранения, двое из них — тяжёлые.

Сам Врузис скрылся с места преступления на автомобиле.

Полиции удалось установить, что у Врузиса нет постоянного места жительства и в последнее время он жил в общине Увизен в двух километрах от Шаффхаузена. При этом, по словам местных жителей, иногда он вел себя агрессивно.

Житель коммуны Беромюнстер, у которого Врузис ранее снимал квартиру, рассказал, что тот ранее поселился у него после автомобильной аварии, в которой получил травму.

По словам другого свидетеля, который знал Врузиса, он искал уединения и хотел уйти в горы.

В настоящее время полиция веден активные поиски нападавшего. Правоохранительные органы предупреждают, что Врузис опасен, агрессивен и страдает от проблем с психикой.