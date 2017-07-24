Легенда бокса Майк Тайсон в детстве стал жертвой сексуального маньяка

Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства. Об этом он заявил в интервью ESPN, опубликованном сегодня, 24 июля.

Тайсон рассказал, что когда он был подростком, преступник затащил его в помещение, где после стал приставать к нему. По словам Тайсона, именно после этого случая он решил заняться боксом.

«Я никому об этом не рассказывал ранее. То, что произошло со мной, не сделало меня менее мужественным. Случившееся не оказало большого влияния на мою жизнь», — рассказал боксёр.

Зачем он теперь решил рассказать об этом, боксёр не уточнил.

Напомним, Тайсон выступал на профессиональном ринге с 1985 по 2005 годы. За свою карьеру он провёл 58 боёв, 50 из которых выиграл (44-нокаутом). Он также потерпел шесть поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.