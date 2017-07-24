В Южной Дакоте автомобиль врезался в толпу пешеходов

Алестер, США, 24 июля 2017, 22:14 — REGNUM В американском штате Южная Дакота автомобиль врезался в толпу пешеходов. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают местные СМИ.Сообщается, что инцидент произошел около 9:30 по местному времени (17:30 мск) у дома престарелых в городке Алестер.
После того, как автомобиль въехал в толпу людей, он врезался в стену здания.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё восемь пострадали.
По данным полиции, машиной управляла пожилая женщина, которая также получила ранения.
Предполагается, что водитель действовал непреднамеренно. Полиция начала расследование.