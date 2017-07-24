Понедельник, 24 Июля 2017 года
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В Южной Дакоте автомобиль врезался в толпу пешеходов

Происшествия

Есть жертвы

Алестер, США, 24 июля 2017, 22:14 — REGNUM  В американском штате Южная Дакота автомобиль врезался в толпу пешеходов. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел около 9:30 по местному времени (17:30 мск) у дома престарелых в городке Алестер.

После того, как автомобиль въехал в толпу людей, он врезался в стену здания.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё восемь пострадали.

По данным полиции, машиной управляла пожилая женщина, которая также получила ранения.

Предполагается, что водитель действовал непреднамеренно. Полиция начала расследование.

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Дорожно-транспортные происшествия