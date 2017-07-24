Дело сити-менеджера района в Чувашии: детали

Чебоксары, , 20:45 — REGNUM Сити-менеджер Комсомольского района Чувашии Алексей Самаркин, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, заключён под домашний арест до 17 октября. Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в суде «были представлены факты оказания обвиняемым давления на свидетелей, в том числе угрозы в их адрес».

Алексей Самаркин заключен под домашний арест. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Чебоксар. До этого мера пресечения не избиралась.

«Следователями в суде были представлены факты оказания давления на свидетелей, в том числе угрозы в их адрес. На основании представленных данных суд поместил подозреваемого под домашний арест до окончания срока следствия — до 17 октября», — сообщил источник.

Как считают следователи республиканского УФСБ, ведущего следствие, глава районной администрации осенью 2016 года «в рабочее время освобождал своих подчиненных от непосредственного исполнения ими своих обязанностей и привлекал их на сельхозработы на участке, якобы арендуемом владельцем одного из крестьянско-фермерских хозяйств у федерального бюджетного учреждения».

«Как полагает следствие, фактически же данный земельный участок использовался подозреваемым для выращивания картофеля с целью последующей его продажи и получения прибыли», — отметил источник.

Отметим, срок полномочий Алексея Самаркина, который был назначен на должность главы администрации Комсомольского района решением Собрания депутатов района 20 июля 2015 сроком на 2 года, истек. Временное исполнение обязанностей возложено на Александра Краснова.

Напомним, в настоящее время идёт судебное разбирательство по делу главы администрации Чебоксарского района Георгия Егорова. Руководителю самого крупного сельского муниципалитета инкриминируют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие, в частности, полагает, что сити-менеджер мошенническим способом похитил у директора местной строительной фирмы 330 тыс. рублей, пообещав ему победу в одном из аукционов. Правоохранители также считают, что Егоров незаконно заключил муниципальный контракт на строительство жилья для переселения жителей нескольких аварийных домов из посёлка Кугеси в село Ишлеи, хотя жители не давали своего письменного согласия и отказались переезжать в другой населённый пункт. Муниципального чиновника также подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве школы стоимостью 287,7 млн рублей в селе Яныши.

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