Дело экс-мэра Дербента Яралиева суд вернул на доработку

Махачкала, , 18:52 — REGNUM Ессентукский городской суд (Ставропольский край) вернул прокурору на исправление нарушений уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего мэра дагестанского Дербента Имама Яралиева. С ходатайством о возврате дела выступила сторона защиты Яралиева.

«Дело вернули прокурору на устранение недостатков, препятствующих его рассмотрению», — сообщает пресс-служба суда.

Экс-мэр подозревается в том, что он в 2012—2013 годах находясь на должности превысил свои полномочия. А именно, подписал постановления, согласно которым в Реестр муниципальных земель были включены несколько земельных участков, находившихся в федеральной собственности. Уголовное дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». Ущерб, нанесенный государству тогда правоохранители оценивали в 36 миллионов рублей.

Имам Яралиев возглавлял Дербент с 2010 года. В 2015 году он написал заявление о сложении с себя полномочий мэра. В дагестанских СМИ тогда сообщалось, что отставка мэра носила «добровольно-принудительный» характер, а уголовное дело в его отношении, возможно, было возбуждено именно с целью отстранения от должности мэра. Ранее точно с таким же уголовным делом о превышении должностных полномочий при распределении федеральных земель в отставку ушел «сосед» Яралиева — глава Дербентского района (город Дербент и Дербентский район — разные муниципалитеты — ИА REGNUM ) Курбан Курбанов.

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