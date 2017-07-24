Дагестанец осужден на 15 лет за подрыв военной автоколонны

Махачкала, , 18:24 — REGNUM Житель Дагестана Хайрулла Асхабалиев приговорен к 15 годам лишения свободы за подрыв военной автоколонны и за другие преступления. В том числе в за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), склонение к участию в террористической деятельности и прочие уголовно наказуемые поступки. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Дагестана, Асхабалиев вступил в ряды махачкалинской диверсионно-террористической группировки (ДТГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Тогда же ему удалось склонить знакомого к участию в преступной деятельности.

В марте 2016 года в Карабудахкентском районе Дагестана, находясь в составе других членов НВФ он устроил подрыв автоколонны, в которой находились сотрудники МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В результате один сотрудник МВД погиб, двое получили ранения.

Суд также установил, что Асхабалиев обеспечивал членов НВФ боеприпасами, продуктами питания, жильем, а также возил их на своем автомобиле. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2016 года на федеральной трассе «Кавказ» у поселка Новый Хушет была взорвана автоколонна сотрудников правоохранительных органов, состоящая из автомобилей УРАЛ и УАЗ Хантер. Один сотрудник погиб, двое были доставлены в больницу с различными ранениями.

В декабре 2014 года в Унцукульском районе Дагестана на трассе Шамилькала — Гимры была подорвана автоколонна правоохранительных сил. В результате никто не пострадал. В 2013 году на автодороге Хасавюрт — Бабаюрт сработало взрывное устройство во время проезда автоколонны подразделений внутренний войск МВД РФ. Жертв и пострадавших не было.

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