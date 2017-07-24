Жители Буйнакского района Дагестана закрыли дорогу, требуя воды

Махачкала, , 16:10 — REGNUM Около двухсот жителей сел Халимбекаул и Новый Кумух Буйнакского района перекрыли дорогу Махачкала — Буйнакск, требуя разрешить проблему с питьевой водой. Дорога была открыта только после обещаний руководства муниципалитета исправить ситуацию, передает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал местный житель Далгат Далгатов, проблема с обеспечением поселков водой наблюдается несколько лет. В последнее время ситуация усугубилась в связи с ограничением поставки воды в город Буйнакск из-за долгов.

«В наши поселки, прилегающие к городу Буйнакск, вода поступает из самого города. А в город она поступает из Чиркейского водохранилища. В последнее время ситуация усугубилась в связи с тем, что поставщик ограничил поставки в связи с долгами города. В таком случае Буйнакск выходит из ситуации за счет существующих резервуаров воды. А у нас таких возможностей нет», — заявил Далгатов.

Дорога была разблокирована после того, как к протестующим подъехал глава Буйнакского района Камиль Изиев и пообещал разрешить проблему. По словам местных жителей, десять дней назад также власти обещали решить проблему, но воду до сих пор подают с перебоями, иногда только на два часа в сутки. В случае если ситуация не изменится в лучшую сторону, жители этих сел обещают вновь перекрыть дорогу.

Проблему с питьевой водой испытывает не только Буйнакск, но и такие города как Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни. Для обеспечения Махачкалы питьевой водой в городе были открыты Тарнаирские очистные сооружения. По данным городской администрации, это позволит доставлять в дома жителей Советского района Махачкалы чистую воду без гиперхлорирования. Однако, все еще проблемной остается ситуация в Ленинском районе Махачкалы, где горожанам подается поливная вода из Канала им. Октябрьской революции (КОР). В ноябре прошлого года употребление воды из этого канала привело к массовому отравлению горожан в Махачкале. Несколько раз было обнаружено, что в этот канал стекают сточные воды.

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Для обеспечения Дербента питьевой водой строится водопровод из реки Самур. Однако, местные жители открыто выступают на акцию протеста против строительства водовода. По их мнению, строительство артезианских скважин несет угрозу уникальному Самурском лесу, так как деревья питаются из подземных вод. В Институте геологии Дагестанского научного центра РАН считают, что строительство водовода безопасно для леса. 21 июля на заседании совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин обещал изучить вопрос сохранения Самурского леса.

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