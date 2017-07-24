Мужчина с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

Берн, , 15:06 — REGNUM На севере Швейцарии неизвестный мужчина с бензопилой совершил нападение на местных жителей. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, в городе Шаффхаузен. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 5 человек.

«5 человек получили ранения после того, как они подверглись нападению со стороны человека, вооруженного бензопилой», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.