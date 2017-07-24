Власти КНР призвали жителей не покидать дома из-за тропического урагана

Санья, Китай, , 13:12 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности в связи с приближением тропического урагана Сонка, который, как ожидается, обрушится на прибрежные провинции КНР уже 25 июля.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра в эпицентре урагана достигает 23 м/с. Тайфун обрушится на островную провинцию Хайнань, а также прибрежные Фуцзянь и Гуандун. Власти указанных провинций уже предупреждены, экстренные службы работают в усиленном режиме, пишет «Наньцзао жибао».

Всем маломерным судам рекомендовано немедленно вернуться в порт приписки. Метеорологи призывают местных жителей воздержаться от нахождения на улице. Аэропорты Гуандуна, Хайнани и Фуцзяни пока работают в штатном режиме, однако уже 25 июля могут быть задержаны свыше 100 авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июля на прибрежные провинции КНР обрушился тайфун Талас. В результате оперативной работы спасателей никто не пострадал.

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