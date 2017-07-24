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Легковой автомобиль взорвался в центре Одессы

Происшествия

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, около дома №36 по улице Жуковского

Одесса, Украина, 24 июля 2017, 12:20 — REGNUM  Легковой автомобиль взорвался недалеко от здания СБУ в центре Одессы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, около дома №36 по улице Жуковского.

«В центре Одессы взорвался автомобиль «Жигули», припаркованный около дома №36 по улице Жуковского», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причину взрыва.

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Дорожно-транспортные происшествия