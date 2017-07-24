Сотрудница «Сбербанка» похитила деньги со счета клиента в Бийске

Бийск, Алтайский край, , 12:39 — REGNUM Мировым соглашением и условным сроком завершился инцидент с похищением крупной суммы денег со счёта в одном из филиалов «Сбербанка» в Бийске. Как сообщила сегодня, 24 июля, прокуратура Алтайского края, злоумышленницей отказалась работница банка.

Совершить преступные действия в марте 2016 года женщина решила «в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств».

«Она оформила на своё имя несколько кредитных договоров, но, имея на иждивении малолетних детей, не смогла вносить ежемесячные платежи, поскольку осталась без финансовой поддержки мужа», — пояснила помощник прокурора Бийска Татьяна Лысенко.

О самом процессе совершения преступления сказано, что деньги были похищены путём оформления банковской карты «Маэстро Моментум» на имя потерпевшего — 86-летнего жителя Бийска. Затем работница банка перевела со счета-вклада 260 тыс. рублей, которые в течение нескольких дней сняла при помощи банкомата и потратила на собственные нужды.

В ходе рассмотрения дела ПАО «Сбербанк» похищенные денежные средства были возвращены в полном объеме. А с теперь уже бывшей сотрудницей, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, заключено мировое соглашение о предоставлении рассрочки в возмещении ущерба.

Итогом судебного рассмотрения уголовного дела стало наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один случай с прикарманиваем денег банка произошел в алтайском «Зернобанке»: директор одного из филиалов и, по совместительству, депутат одного из районных советов депутатов в сентябре 2015 года присвоила 1 миллион рублей, выданный ей в подотчёт для прочих нужд банка.

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