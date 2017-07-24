СКР проводит проверку по факту гибели 5 человек в Красноярском крае

Красноярск, , 10:38 — REGNUM По факту гибели четверых детей при пожаре в Сухобузимском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла 24 июля в отдельно стоящем доме, расположенном на расстоянии 1,6 км от села Сухобузимское.

«По неустановленной пока причине произошел пожар, — говорится в сообщении. — В доме в это время находился 37-летний мужчина с 5 детьми, старшему из которых было 14 лет».

Отмечается, что в результате пожара погибли пять человек, из них четверо — дети. Старший подросток 14-ти лет, которому удалось выбраться из огня, остался жив.

«В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза тел погибших, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в селе Сухобузимском Красноярского края в результате пожара погибли 5 человек.

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