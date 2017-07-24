В ЦАР произошло нападение на военный конвой ООН

Банги, , 10:23 — REGNUM В Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошло нападение на военный конвой ООН: погиб один миротворец, сообщает 24 июля Der Deutschlandfunk.

Погибший марокканский солдат входил в состав контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике MINUSCA.

Автомобили ждала засада вблизи города Бангасу: они подверглись обстрелу.

ООН объявила, что ответственность за преступление понесло вооруженное ополчение «Антибалака», образованное в ЦАР христианами и приверженцами традиционных верований.

Напомним, противостояние между христианскими и мусульманскими боевиками идет в стране на протяжении многих лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2017 года 15 тыс. человек покинули город Бриа в результате столкновений между «Балакой» и боевиками мусульманского движения «Селека».