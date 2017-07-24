Очередной теракт в Афганистане унес жизни 24 человек

Кабул, , 09:37 — REGNUM В западной части Кабула, где проживают многие политические лидеры Афганистана, 24 июля произошел теракт: взорвался заминированный автомобиль с террористом, передает Die Zeit со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

Это произошло в дорожной пробке недалеко от дома Хаджи Мухаммеда Мохакика, одного из влиятельнейших афганских политиков. Взрыв «затронул» автобус с сотрудниками министерства горной промышленности.

Согласно данным МВД Афганистана, по меньшей мере 24 человека погибли, 42 — ранены.

В интернете появились первые фотографии происшествия: кое-где еще не потушен огонь, облака дыма, поврежденные здания магазинов и домов и много крови, дополняет издание.

В настоящий момент идет расследование преступления. Напомним, это уже десятый теракт в Кабуле с начала 2017 года.