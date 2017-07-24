Жертвами теракта в Кабуле стали 24 человека

Кабул, , 09:22 — REGNUM Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось до 24 человек, еще более 40 получили различные ранения. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщает TOLONews со ссылкой на официального представителя МВД Афганистана.

«24 человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва в городе Кабул утром 24 июля», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван в северо-западной части Кабула 24 июля. По предварительным данным, целью атаки террористов стал дом заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика.

На место ЧП прибыли сотрудники специальных служб, которые оцепили прилегающую к взрыву территорию.

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