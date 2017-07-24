Неизвестный совершил наезд на толпу в Пекине: погиб один человек

Пекин, , 09:17 — REGNUM Правоохранительные органы Пекина сообщили первые подробности ЧП, в результате которого погиб один человек, еще 13 граждан получили травмы различной степени тяжести. Злоумышленник напал на прохожих и нанес 5 жителям колотые раны, после чего скрылся на фургоне, сбив 9 человек, один из которых скончался.

Инцидент произошел в одном из пригородов столицы КНР — поселке Миюнь, расположенном в получасе езды от Пекина. По данным сотрудников полиции, преступник атаковал мирных граждан примерно в 15:00 по местному времени. Убийце удалось скрыться, пишет «Бэйцзин жибао».

Раненные были доставлены в больницу. По словам врачей, их жизнь находится вне опасности. В Пекине объявлен план-перехват. Правоохранительные органы КНР исключили версию о теракте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мужчина зарезал ножом двух человек и ранил еще девятерых в ночь с 16 на 17 июля в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая.

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