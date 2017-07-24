Постояльцев алтайского психоневрологического диспансера заставляли работать

Новоалтайск, Алтайский край, , 09:21 — REGNUM Сотрудника психоневрологического интерната Первомайского района уличили в использовании труда двоих постояльцев. В течение двух лет он давал им указания о проведении строительно-ремонтных и хозяйственных работ на принадлежащих ему приусадебных участках и в административных зданиях. Как сообщили сегодня, 24 июля, в СУ СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств должностного преступления», — отметила старший помощник руководителя следственного управления Ольга Чеснокова.

Между тем, в Астрахани за использование труда заключенных ответит теперь уже бывший начальник УФСИН России по Астраханской области Алексей Киктев. Как уже сообщало ИА REGNUM, от своих подчиненных и заключенных он потребовал «облагородить» его домовладение.

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