Названы причины гибели детей на Южном Урале

Пласт, Челябинская область, , 08:51 — REGNUM В деревне Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района Челябинской области пожар с гибелью четверых детей произошел из-за неисправной электропроводки. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Впрочем, спасатели отрабатывают и другие версии причин трагедии. Точно известно то, что пожар возник на веранде дома. А тем временем Сибирский региональный центр МЧС высказал неудовольствие работой региональных властей. По словам спасателей, в регионе отсутствует система профилактики в плане безопасности жизнедеятельности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже поручил оказать пострадавшим при пожаре всю необходимую помощь. селе Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района.

Напомним, пожар произошел в ночь на 23 июля. Погибли двое мальчиков и две девочки. Отец троих детей и дядя одной из девочек был госпитализирован. Власти региона обещают помощь с похоронами погибших и с лечением пострадавшего.

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