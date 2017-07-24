Два человека погибли в результате перестрелки в Иордании

Амман, , 06:26 — REGNUM Два гражданина Иордании погибли в результате перестрелки в израильском посольстве в Аммане, один гражданин Израиля был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, пишет 24 июля Die Tagesschau.

Инцидент произошел днем 23 июля в Рабии, одном и престижных районов столицы, где и располагается посольство Израиля.

Сообщается, что перед началом стрельбы на территорию посольства зашли два иорданца, сотрудники мебельной фабрики.

Подробности происшествия до сих пор не уточняются.

Как сообщило ИА REGNUM, Израиль наложил запрет на публикацию какой-либо информации в связи с произошедшим: никакого официального комментария со стороны МИД опубликовано не было.

Отмечается, что отношения двух стран обострились после того, как израильские власти установили металлодетекторы на входе в мечеть Аль-Акса, расположенную на Храмовой горе в Иерусалиме.

Данное решение было принято после того, как в пятницу, 21 июля, на подходе к мечети были убиты два израильских полицейских.

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