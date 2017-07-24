Глава МЧС взял обстановку с паводками в Приморье под личный контроль

Владивосток, , 05:47 — REGNUM Глава МЧС России Владимир Пучков поручил направить в Приморский край дополнительные силы для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей из-за паводков. Кроме того, на особый контроль министр потребовал взять обстановку в Якутии, которая охвачена лесными пожарами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Циклон в Приморье: режим ЧС, обрушение подпорной стены, отрезанные сёла

В рамках заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС заявил о готовности перебросить в Приморский край, где устраняют последствия затяжных дождей, дополнительные силы.

«Возьмите под жёсткий контроль все подтопленные участки дорог, запретите передвижение в ночное время суток, организуйте дополнительные посты ГИБДД и спасателей. В понедельник все бригады должны беспрепятственно начать профилактические работы, так как подмыто большое количество опор», — отметил Владимир Пучков.

Вместе с этим министр распорядился вместе с ведомствами Китайской Народной Республики мониторить прогноз ситуации и погоды. Обстановка в Приморском крае взята Пучковым под личный контроль.

На заседании также прозвучало поручение главы МЧС взять комиссии по чрезвычайным ситуациям Якутии и профильным службам под неусыпный контроль обстановку с природными пожарами на юге республики.

«Если прогнозируется осложнение ситуации, оперативно направляйте к нам заявки, мы будем помогать», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушившегося на Приморский край циклона в селе Константиновка были подтоплены 12 приусадебных участков, в селе Синельниково-1 — пять участков, в Синельниково-2 — 15 участков, в селе Покровка — два подтопленных участка. В общей сложности — 32 приусадебных участка.