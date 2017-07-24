Для получения дозы морфина житель Хабаровска напал с ножом на врача

Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Дело по статье о вымогательстве наркотических средств возбуждено в отношении 26-летнего жителя Хабаровска, потребовавшего наркотики у сотрудника скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

Как стало известно, преступление произошло вечером 21 июля, когда вместе с прибывшим по вызову в городе Хабаровске врачом скорой помощи в лифт вошел молодой человек. Оставшись с сотрудником «скорой» наедине, мужчина потребовал у медика выдать ему имеющиеся наркотические средства, угрожая применением ножа.

Среди имеющихся у врача лекарств, оказалась ампула с морфином, которая и была передана злоумышленнику.

Получив желаемое, наркоман скрылся с места преступления, после чего врач незамедлительно обратился к правоохранителям.

Личность преступника удалось установить по горячим следам. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлены обвинения.

Следователи проводят необходимую работу, устанавливая все обстоятельства преступления.