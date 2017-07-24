Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке отнесло в сторону от посёлков

Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM В населенных пунктах Камчатки выпадение пепла после очередного выброса на вулкане Шивелуч не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС региона, отметив, что шлейф от исполина протянулся на 205 км.

Выброс на вулкане произошел сегодня, 24 июля. Высота столба составила до 12 км при высоте Шивелуча в 3283 метра.

«С учетом направления ветра пепел отнесло в восточном-северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано», — сказали в МЧС, отметив, что туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом Камчатки.

На прошлой неделе (17−23 июля) другой камчатский вулкан — Ключевской — за несколько дней произвел три выброса пепла на разную высоту. Пепел также отнесло в сторону от населенных пунктов.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году на Камчатке было уже несколько случаев, когда после выброса пепла на Ключевском или Шивелуче пепел долетал до населенных пунктов края. Выпадало от 1 до 3 мм пепла. Такое количество не представляет опасности для населения.