На Камчатке полицейские застрелили медведя рядом с больницей

Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM На Камчатке вынужденно отстрелили еще одного медведя. На этот раз косолапый вышел к зданию районной больнице в селе Мильково. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, местные жители рассказали в социальных сетях, отметив, что зверь был взрослым и ничего не боялся.

В МВД региона ИА REGNUM сообщили, что местные полицейские получили вызов на место в воскресенье, 23 июля, ближе к вечеру.

«Когда стражи порядка прибыли к больнице, там был медведь. Они попытались отогнать зверя обратно в лес, но он не уходил и проявлял агрессию. Полицейские были вынуждены применить оружие», — сказали в МВД.

ИА REGNUM отмечает, что летом медведи на Камчатке часто выходят к людям. Так, например, в середине июля в Петропавловске-Камчатском убили двух косолапых, которые гуляли между домами. Жители района, где это случилось, говорят, что зверей мог привлечь запах рыбы от ящика, выброшенного беспечными горожанами.

Ранее на Камчатке застрелили еще нескольких косолапых, которые представляли угрозу для людей. Один ломился в частное подворье, двое напали на машину на дороге.