ВМС Шри-Ланки провели операцию по спасению оказавшихся в море слонов

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 03:14 — REGNUM Два молодых слона, унесенных в открытое море от берегов Шри-Ланки были спасены подразделениями ВМС страны. Информацию об этом 23 июля со ссылкой на сообщения военных островного государства передает The Guardian.

Вероятно, крупнейших представителей наземных млекопитающих унесло в открытое море в то время, когда они переходили прибрежную водную лагуну. Терпящих бедствие животных обнаружили патрульные катера Шри-Ланки на расстоянии около одного километра от берега.

Об находке военных был поставлен в известность департамент дикой природы.

К операции по спасению слонов были привлечены несколько судов и водолазы. Животных обвязали веревками и аккуратно отбуксировали на мелководье в районе Тринкомали, где оба спасенных млекопитающих были отпущены.

Источник сообщает, что подобные случаи нередки у побережья Шри-Ланки. Так, две недели назад аналогичную операцию ВМС страны совершили для спасения одинокого слона, державшегося на воде в 2,5 км от берега в глубоководной части Индийского океана.