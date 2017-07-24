Пять человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Красноярском крае

Красноярск, , 02:20 — REGNUM Жертвами пожара в селе Сухобузимском Красноярского края стали пятеро человек. Предположительно, четверо из них — несовершеннолетние, сообщает 24 июля РИА Новости.

Информация о пожаре в селе Сухобузимское одноименного района Красноярского края поступила на телефон региональной горячей линии в 01:35 24 июля.

Возгорание произошло в дощатом строении села. Менее чем через час, в 02:30, пожар был ликвидирован, тем не менее жизни пятерых человек спасти не удалось.

По предварительным данным, четверо жертв — дети. Еще один ребенок с отравлением угарным газом доставлен в районную больницу.

К тушению пожала были привлечены семь человек и три единицы техники.

В настоящее время на месте пожара работают оперативные группы, устанавливаются причины возгорания.