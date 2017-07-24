Около 50 исламистов уничтожено в результате взрыва в Идлибе

Идлиб, Сирия, , 01:25 — REGNUM В результате взрыва автомобилей с боеприпасами на северо-западе Сирии были убиты около 50 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 июля сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

Инцидент произошел в сирийском городе Идлиб. Как стало известно, взорвавшиеся автомобили принадлежали соперничающей террористической группировке «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Неясно, стали ли взрыва случайностью или были запланированной акцией террористов.

Обе террористические группировки не раз сталкивались между собой за контроль над территориями в районе Идлиба. Согласно последним сообщениям, боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окончательно установили контроль над городом, а их соперники заявили о своем уходе.

Вероятно, противостояние между двумя группировками возникло на фоне сообщений о том, что «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединяется к поддерживаемому Турцией вооруженному объединению Свободная сирийская армия.