Стрельба в израильском посольстве в Аммане: один человек погиб, двое ранены

Амман, , 00:59 — REGNUM

Двое иорданцев устроили перестрелку в израильском посольстве в столице Иордании Аммане, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения. Об этом 23 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение иорданских полицейских.

Как стало известно, двое граждан Иордании, работающих в местной мебельной фирме, вошли в здание дипмиссии незадолго до начала перестрелки. В результате столкновений погиб один иорданец, предположительно, один из нападавших.

Еще двое человек, граждане Израиля и Иордании, получили ранения и госпитализированы.

Израиль наложил запрет на публикацию какой-либо информации в связи с произошедшим: никакого официального комментария израильской стороны опубликовано не было.

Насилие в отношении граждан Израиля — редкость для Иордании, однако отношения двух стран обострились после того, как израильские власти установили металлодетекторы на входе в мечеть Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Соответствующее решение было принято после того, как в пятницу, 21 июля, на подходе к мечети были убиты два израильских полицейских.

Власти Иордании призвали к удалению металлодетекторов с подходов к культовому зданию.

Значительная чать граждан Иордании имеют палестинское происхождение: либо они сами, либо их родственники бежали в страну во время войны 1948 года, сопровождавшей образование Израиля.

Ранее сообщалось, что обсуждению эскалации конфликта в Иерусалиме будет посвящена внеочередное заседание совбеза ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Безопасности ООН обсудит обострение палестино-израильского конфликта