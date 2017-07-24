В Мосуле уничтожен завод по производству боеприпасов

Мосул, Ирак, , 22:40 — REGNUM На западе Мосула обнаружен крупный завод по производству взрывных устройств, принадлежащий членам незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в контртеррористическом подразделении.

«Специалисты подразделения (подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии) взорвали завод по производству взрывчатки и мин на дороге к деревне Бадуш на западе Мосула», — говорит источник.

При этом источник добавил, что в квартале Танек так же был обнаружен крупный склад и завод боевиков, где производили самодельные взрывные устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля на западе Мосула попали под обстрел корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин и сопровождавший ее иракский военнослужащий.

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