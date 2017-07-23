В Ростовской области столкнулись автобус и автомобиль

Ростов-на-Дону, 23 июля 2017, 22:21 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом, как передает FlashCrimea, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Авария произошла в воскресенье, 23 июля, на улице Российской в районе дома 3 в городе Миллерово. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 2 человека.
«Водитель автомобиля Kia 1998 года рождения, по предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом REAL под управлением водителя 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.