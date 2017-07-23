На Украине при аварийной посадке перевернулся самолет

Ивано-Франковск, Украина, , 18:45 — REGNUM Самолет Сеѕѕnа, на борту которого находились 4 человека, во время аварийной посадки перевернулся на Украине. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, в Коломые Ивано-Франковской области. По последним данным, в результате ЧП пострадали 3 человека.

«Во время полета в результате технических неисправностей пилот решил совершить посадку на пастбище, — говорится в сообщении. — Во время пробега самолета по траве передняя стойка шасси съехала в ров и самолет перевернулся».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.