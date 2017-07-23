В Мосуле под обстрел попала корреспондент агентства Sputnik

Мосул, Ирак, , 18:37 — REGNUM Корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин и сопровождавший ее иракский военнослужащий попали под обстрел на западе Мосула. Об этом, как передает НТВ, сообщила сама сотрудница СМИ.

«Нападавший был с винтовкой типа М16 и находился в маленькой комнате с дыркой в крыше в начальной школе Ат-Тахира в старой части Мосула», — говорит Нуреддин.

По словам Нурредин, ей удалось покинуть место обстрела невредимой, однако ранения получил сопровождавший ее иракский военнослужащий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула была начата в октябре 2016 г. Бои за город сопровождались массовыми жертвами среди мирного населения, так как войска антитеррористической коалиции использовали тяжелую артиллерию и стратегическую авиацию.

О полном освобождении Мосула от террористов иракские войска сообщили только 9 июля.