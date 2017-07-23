В Румынии во время учений пострадали 12 военных США

Бухарест, , 18:18 — REGNUM В Румынии во время учений Swift Response 17−1 при десантировании пострадали 12 военных США. Молодых людей, получивших различные травмы, доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила командующий медучреждением Дойна Балтару.

Инцидент произошел на базе Кымпия Турзий.

«11 военнослужащих выписаны в воскресенье (23 июля), — сказала она. — Госпитализирован лишь один человек с ушибом позвоночника, но перелома нет. Пока ему нужно находиться в больнице».

Напомним, что военные учения в Румынии начались поздним вечером 21 июля. В задачи операции входит совершение парашютной высадки и отработка упражнений по окружению и захвату авиабазы.