В Техасе в грузовике нашли тела восьми человек

Сан-Антонио, США, , 17:39 — REGNUM В американском штате Техас в грузовике обнаружены тела восьми человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 июля, на стоянке супермаркета Walmart в городе Сан-Антонио.

«Всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания», — говорится в сообщении.

В полиции Сан-Антонио рассказали, что водитель транспортного средства уже задержан. По мнению следователей, речь идет о торговле людьми.

«Это ужасающий случай торговли людьми», — отметил источник в полиции.