Забайкальские казаки защищаются от олигарха, претендующего на их земли

Сретенск, Забайкальский край, , 18:51 — REGNUM В Сретенском районе обострилось «земельная война» между крупным предпринимателем и местными казаками. Каким-то непостижимым образом сельскохозяйственные угодья, которые местные жители многие годы считали своими, оказались сданными в аренду на длительный срок. Это выяснилось при оформлении права собственности. Историей заинтересовались правоохранительные органы. Подробности сообщает «Комментатор».

"Два раза им отказали в регистрации земель по причинам, больше похожим на плевки в лицо людям, пытающимся заняться сельским хозяйством на своих землях. А в результате служба Росреестра и вовсе втихушку закрепила эти земли за предпринимателем Нагелем в срок до 2066 года (как и по китайскому договору — на 49 лет)», — отмечает издание.

Как пояснил ИА REGNUM временно исполняющий обязанности редактора портала «Комментатор» Борис Ветров, казаки раньше Нагеля хотели оформить в собственность эти земли, но работу с их документами умышленно затягивали на уровне районной администрации и Росреестра, тогда как Нагелю оформили все в один день.

«Нагель строит колхозы — гиганты для выращивания рапса с дальнейшим эскортом в Китай, а казакам отказывают в регистрации права собственности», — отметил Борис Ветров.

Из статьи, опубликованной «Комментатором» по этой проблеме, следует также, что попытки отчуждения земли в Сретенском районе были и ранее.

«Сопровождала их в этом местная администрация во главе с Петровым (экс-глава Сретенского района — «К»). Но сретенцы свои наделы китайцам не отдали. Китайцам пришлось ретироваться. Однако беда на этом не отступила. Вслед за китайцами на те же земли начало претендовать ООО «Госплемхоз» в лице Валерия Нагеля. К всеобщему удивлению, он в качестве коммерческого предложения предоставил практически в точности скопированный договор намерений, который до него предоставляли в администрацию китайцы. Началась новая война», — отмечено в статье «Комментатора».

Известно, что теперь казаки намерены добиться признания незаконным отказа Росреестра регистрировать земли в их собственность. С этой целью они написали два заявления ФСБ и подготовили сход жителей для составления двух протоколов.

Между тем, к действиям Валерия Нагеля, судя по комментариям к статье, сами жители Сретенского района относятся по-разному: «Валерий Нагель дает работу людям, поднимает земли и развивает производство. < …> Валерий это человек будущего Забайкалье»; «Интересно — где этих казаков носило почти 30 лет?», — пишут комментаторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года земельные аферы подвели под суд бывшего главу Новокубанского района Романа Архипова (Краснодарский край). В суде доказано, что Архипов замешан в махинациях по незаконному отчуждению земельных участков.

Еще будучи главой Новокубанского района, чиновник изменил категорию земельного участка площадью более 10 тыс. кв. метров, расположенного вдоль федеральной трассы «Кавказ» в районе хутора Большевик, из земель «промышленности» на земли «населенных пунктов» и в марте 2012 года предоставил его в собственность аффилированному лицу.

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