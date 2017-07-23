В ВСУ за сутки вне боевых действий погибли как минимум девять военных

Луганск, , 15:40 — REGNUM Четверо украинских военных погибли, подорвавшись на собственном минном поле в Донбассе, сообщил в воскресенье, 23 июля, заместитель командующего оперативным командованием армии ДНР Эдуард Басурин.

«Беспорядочно установленные на оккупированной Киевом территории минные поля являются причиной гибели не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих. Так, шестеро военнослужащих 28-й механизированной бригады, перемещавшихся на автомобиле в районе Николаевки, заехали на свое минное поле, в результате чего четверо военнослужащих погибли, двое получили тяжелые ранения», — сказал он.

По его словам, еще трое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке в районе подконтрольной им Авдеевки.

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Во время обстрела территории Луганской народной республики двое украинских военнослужащих погибли, один ранен в результате взрыва мины в стволе миномета, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вчера, в результате взрыва мины в стволе миномета на позициях 1 батальона 24 бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем украинских силовиков — ред.), во время преступных обстрелов территорий нашей республики, двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение», — сообщил Марочко.

По его словам, этот инцидент тщательно скрывается от вышестоящего командования.

Так, 23 июля на брифинге в Киеве представитель Министерства обороны по вопросам «АТО» полковник Андрей Лысенко заявил:

«Начнем с главной и хорошей новости: за прошлые сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли», — сказал Лысенко.