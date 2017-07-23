Украинские власти спровоцировали очередную «гуманитарную катастрофу»

Киев, , 15:18 — REGNUM Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что приказ на обстрел территории Донецкой фильтровальной станции вчера вечером отдал командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Соколов. Об этом на брифинге он заявил сегодня, 23 июля.

«Украинские силовики вчера совершили очередное военное преступление в отношении гражданского населения. В 19:20 с позиций 72 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу Соколова противник произвел обстрел из минометов калибром 120 и 82 мм окрестностей населенного пункта Крутая Балка, в результате которого нарушено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции и прекращена подача воды», — проинформировал Басурин.

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Представитель оборонного ведомства ДНР рассказал о том, что, по полученным командованием данным, обстрел прилегающей к ДФС территории был осуществлен целенаправленно в канун предстоящей сегодня в Авдеевке встречи первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США на Украине Курта Волкера. При этом, по словам замкомкорпусом, не случайно за сутки до этого глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявлял о возможном обесточивании ДФС.

«Украинская сторона умышленно идет на провоцирование гуманитарной катастрофы как на территории республики, так и на временно оккупированных Киевом территориях. Западной общественности Киев это преподносит как результат действий ДНР в надежде, что в Европе и США не будут вникать в реальное положение дел в Донбассе», — подчеркнул Эдуард Басурин.

Стоит напомнить, что в апреле нынешнего года Генеральная прокуратура ДНР возбудила против командира 72 омбр ВСУ Андрея Соколова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 229 УК ДНР (террористический акт). Он обвиняется в том, что отдал приказ на обстрел Донецка и Ясиноватой в марте 2017 года. Тогда в результате обстрелов со стороны ВСУ погибло трое мирных жителей.

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Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты как в ДНР (Донецк, Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак), так и на временно подконтрольной Киеву территории (Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое). За время вооруженного противостояния на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.