Жилые дома в Донецке и Докучаевске попали под сильный обстрел ВСУ

Донецк, , 15:05 — REGNUM Около 130 боеприпасов киевские силовики выпустили на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сегодня, 23 июля заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении противник по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 21 артиллерийский снаряд калибром 122-мм, 13 танковых снарядов, 40 мин калибром 120-мм и 53 мины калибром 82-мм. На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов. Противник применил пять мин калибром 82 мм. На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов украинские силовики выпустили пять танковых снарядов. Кроме того, активно применялись гранатометы и стрелковое оружие», — сказал он.

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Также в оперативном командовании ДНР проинформировали, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Трудовские Петровского района Донецка.

«Около 11:50 украинские силовики начали обстрел поселка Трудовские из минометов калибра 82 и 120 мм. Огонь ведется с позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в районе оккупированной Киевом Красногоровки. Обстрел продолжается», — отметили в командовании.

В оборонном ведомстве ДНР добавили, что украинская армия за прошедшие сутки 42 раза нарушила режим прекращения огня, под обстрел попали 19 прифронтовых территорий Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики. Вражеские подразделения использовали артиллерийские орудия, минометы различного калибра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказали в командовании.

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Кроме того, силовики Киева ночью обстреляли Докучаевск, повреждены два жилых дома.

«В результате ночных обстрелов украинскими силовиками Докучаевска повреждены дома на улицах Центральная, 77 и Ватутина, 7», — отметил представитель командования.