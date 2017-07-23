На христианском кладбище в Ташкенте разрушены надгробные памятники

Ташкент, , 13:53 — REGNUM Надгробные памятники были разрушены неизвестными лицами на территории Домрабадского кладбища в Ташкенте, на котором похоронены христиане и евреи сообщает 23 июля Подробно.уз.

Издание отмечает, что причиной разрушения памятников стала рубка деревьев, которые являются сырьем для местных мебельных фабрик.

«Приехав на Домбрабадское кладбище, мы просто ужаснулись такому кощунству: пилят деревья и не смотрят, в каком месте спиливают, ведь под ними находятся памятники», пишут в соцсетях недовольные жители.

Свидетели случившегося сообщают, что «каждый пятый памятник разрушен, вокруг захоронений теперь одни руины, груды камней, разбитые портреты и погнутые кресты».

«Люди, приехав на кладбище, шокированы. Старики тряслись от увиденного, рыдали от ужаса. Это невозможно передать. Кто понесет за это ответственность? Кто все это восстановит?», пишут жители.

Как ИА REGNUM сообщало ранее сотрудники Управление благоустройства ташкентской городской администрации уже на протяжении многих лет проводят незаконную рубку под корень сотен многолетних деревьев в Ташкенте и регионах.

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Все стволы вырубленных платанов и дубов идут на нужды местной мебельной промышленности, а сучья поменьше — в регионы республики, для отопления в зимний период оставшихся без газа домов.

По мнению специалистов, если подобная варварская вырубка продолжится, то через несколько лет Узбекистан, включая Ташкент, превратится в зону экологического бедствия

Активисты, выступающие против бесконтрольной вырубки деревьев ценных пород в Ташкенте и других регионах страны, направили письмо Шовкату Мирзияеву, который в том время являлся главой правительства Узбекистана.

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