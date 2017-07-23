Более 300 граждан России застрали в турецком Бордуме

Бодрум, Турция, , 13:09 — REGNUM Более 300 граждан Российской Федерации, отдыхавших в турецком городе Бодрум, уже третий день не могут вылететь рейсом в Москву авиакомпании iFly. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает генеральное консульство России в Анталье.

Сообщается, что российские туристы, среди которых много детей с семьями, должны были вылететь из Бодрума ещё 21 июля, однако борт авиакомпании IFly за ними не прилетел. Причина, по которой авиакомпания так и не подала самолет, неизвестна.

Сейчас все граждане России, застрявшие в Бодруме, размещены в гостиницах, им предоставляется питание.

Генеральное консульство России в Анталье следит за ситуацией и находятся на связи с туристическими операторами и турецкими властями.

Напомним, 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился всего в 10,3 километра к югу от курортного города Бодрум.

Землетрясение вызвало цунами, а также разрушило несколько старых зданий в городе. В некоторых районах Бодрума было отключено электроснабжение.

По данным генерального консульства России в Анталье среди российских граждан в Турции от землетрясения никто не пострадал.