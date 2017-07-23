В Китае частично остановлено железнодорожное сообщение из-за землетрясения

Харбин, Китай, , 11:09 — REGNUM В ряде провинций Китайской Народной Республики приостановлено железнодорожное сообщение из-за землетрясения. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает телеканал CCTV.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-востоке Китая в Маньчжурии.

По данным сейсмологического центра КНР землетрясение произошло 23 июля в 7:13 по местному времени (2:13 мск) в городе Суньюань провинции Цзилинь. Подземные толчки ощутили жители Харбина, расположенного в 153 километрах от эпицентра землетрясения.

Железнодорожные власти Харбина приняли решение активировать план действий в чрезвычайных ситуациях.

В рамках мер безопасности были остановлены 15 пассажирских высокоскоростных поездов на участке Харбин-Пекин, на Харбин-Маньчжурской (Биньчжоуской) железной дороге.

При этом сообщений о повреждении железнодорожного полотна не поступало.