Воскресенье, 23 Июля 2017 года
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Башенный кран рухнул в Гуанчжоу: погибли семеро рабочих

Происшествия

Местные власти начали расследование

Гуанчжоу, Китай, 23 июля 2017, 10:21 — REGNUM  На одной из строительных площадок в китайском городе Гуанчжоу произошло падение башенного крана. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 июля на одной из строек в южнокитайском мегаполисе Гуанчжоу. Кран внезапно наклонился, а затем рухнул.

По предварительным данным, в результате обрушения крана погибли семь человек, ещё двое получили ранения.

Известно, что данная строительная площадка принадлежит китайской госкорпорации China Communications Construction, которая занимается развитием городской инфраструктуры.

Власти района Хайчжуначали расследование причин произошедшего.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами