Четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Челябинском

Челябинск, , 10:21 — REGNUM В результате пожара в частном доме в Челябинской области погибли четверо детей. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что пожар произошел в частном доме в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области.

По предварительным данным, в результате пожара погибли четверо детей, ещё один взрослый получил ранения.

Уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме поступило 23 июля в 00:14 по местном времени (22:14 мск 22 июля). Уже через четыре минуты на месте происшествия было первое пожарное подразделение. Распространение огня было остановлено на общей площади 50 квадратных метров.

Известно, что трое из погибших детей — дочери пострадавшего в пожаре взрослого, ещё одна девочка — его племянница.

Устанавливается причина возгорания.