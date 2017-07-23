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На свадьбу на тракторе: в Швейцарии пострадали участники свадебного кортежа

Происшествия

По крайней мере трое пострадавших тяжело ранены

Берн, 23 июля 2017, 04:24 — REGNUM  Почти два десятка участников свадебной церемонии получили травмы во время поездки на предсвадебную вечеринку. Об этом 23 июля сообщает Russia Today со ссылкой на швейцарскую ежедневную газету Aargauer Zeitung.

Инцидент произошел на территории немецкоязычного катона Аргау, в городке Волен.

Сообщается, что 18 местных жителей отправились праздновать предстоящую свадьбу, погрузившись в прицеп трактора. Однако в пути транспортное средство с подгулявшей компанией неожиданно перевернулось.

К месту происшествия прибыли медики и спасатели на двух вертолетах.

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. По данным медиков, по меньшей мере три человека получили серьезные травмы.

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