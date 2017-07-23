Автомобиль с пропавшей семьей обнаружен в реке Таналык на юге Башкирии

Уфа, , 03:30 — REGNUM Трое пропавших несколько дней назад жителей башкирского села Акъяр найдены в автомобиле на дне реки. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Сообщается, что семья из трех человек, включая двухлетнего ребенка, выехала из дома на машине 17 июля. Заявление о пропавшей семье в правоохранительные органы поступило лишь 19 числа, поскольку семья и ранее уезжала отдыхать на автомобиле на несколько дней.

Как удалось выяснить следователям, автомобиль с 37-летним отцом семейства, его 29-летней супругой и малолетним ребенком скатился в реку Таналык между населенными пунктами Акъяр и Новый Зинган Хайбуллинского района республики.

Без попечения родителей остались также дети 2009−2013 годов рождения, по ходатайству следствия несовершеннолетние были помещены в больницу и социально-реабилитационный центр.

По данным следствия, окна и двери автомобиля были закрыты, рычаг переключения скоростей находился в нейтральном положении, на ручной тормоз машина поставлена не была.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.