Два мощных афтершока в Эгейском море напугали жителей греческого острова

Афины , , 01:43 — REGNUM Афтершоки мощного землетрясения, произошедшего в Эгейском море в ночь на 21 июля, продолжают пугать жителей Греции. Два толчка магнитудой 4,5 и 4,7 единицы были зафиксированы между греческим островом Кос и побережьем Турции, сообщает 22 июля греческая Kathimerini.

Очередные колебания земной поверхности были зафиксированы в 20:09 и 20:45 22 июля. Магнитуда сейсмособытий составила 4,5 и 4,7 единицы соответственно.

Толчки почувствовали как на острове Кос, так и жители ближайшего к эпицентру турецкого города Бодрума.

Несмотря на то что большинство жителей и гостей Коса продолжает оставаться в своих дома, часть жителей покинули здания. Некоторые разбили палатки подальше от домов, в парках и на площадях.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами землетрясения в Эгейском море, произошедшего в ночь на 21 июля стали два человека. Ранения получили более двух сотен человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло между греческим и турецким берегами в 16 км от острова Кос и 10 км от турецкого города Бодрум, его очаг залегал на глубине 10 км.

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